В Ярославской области стая бродячих собак загрызла женщину

В Переславле-Залесском бродячие собаки загрызли женщину. Её доставили в больницу в четверг, 10 февраля, со множественными укусами и признаками сильного обморожения. Местная жительница скончалась в больнице, так и не приходя в сознание, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Как отмечают в ведомстве, чиновники, ответственные за отлов бродячих собак, не заключили контракт с подрядчиком в 2022 году. Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело по факту халатности в отношении фирмы, занимающейся надзором за бездомными собаками в Переславле.
«Организацией, уполномоченной вести деятельность по обращению с животными без владельцев, является Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского, должностные лица которого по состоянию на сегодняшний день не выполнили свои обязательства по проведению мероприятий по отлову безнадзорных животных и соответствующий муниципальный контракт не заключили», — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.
Сейчас следователи устанавливают конкретных лиц, причастных к преступлению. Личность погибшей устанавливается.
- 22 января в Забайкальском крае в селе Домна стая бездомных собак загрызла 7-летнюю девочку. Она возвращалась из музыкальной школы домой. Администрация сразу же начала отлов собак, были убраны мусорные контейнеры, где обитали животные. В школу детей теперь будет возить автобус.
- А в Нижнем Тагиле стая бродячих собак оккупировала школу № 100. Ролик выложила мама из одного учениках. В комментариях под видео тагильчане писали возмущённые сообщения и отмечали, что в других районах города схожая проблема.
- Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал мэра Владислава Пинаева за большое количество бродячих собак в Нижнем Тагиле. Глава региона дал поручение в течение двух недель отловить всех бездомных животных и стерилизовать их. После стерилизации собак нужно держать в приютах, отметил Евгений Куйвашев.