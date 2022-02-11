В Ярославской области стая бродячих собак загрызла женщину

В Переславле-Залесском бродячие собаки загрызли женщину. Её доставили в больницу в четверг, 10 февраля, со множественными укусами и признаками сильного обморожения. Местная жительница скончалась в больнице, так и не приходя в сознание, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как отмечают в ведомстве, чиновники, ответственные за отлов бродячих собак, не заключили контракт с подрядчиком в 2022 году. Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело по факту халатности в отношении фирмы, занимающейся надзором за бездомными собаками в Переславле.

«Организацией, уполномоченной вести деятельность по обращению с животными без владельцев, является Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского, должностные лица которого по состоянию на сегодняшний день не выполнили свои обязательства по проведению мероприятий по отлову безнадзорных животных и соответствующий муниципальный контракт не заключили», — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Сейчас следователи устанавливают конкретных лиц, причастных к преступлению. Личность погибшей устанавливается.