В Ярославле суд вынес приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии

Суд в Ярославле вынес первый приговор по делу об избиении осуждённого Евгения Макарова в ярославской колонии № 1 — бывший замначальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов приговорён к четырём годам лишения свободы, пишет «Интерфакс».

Суд признал Ефремова виновным в превышении должностных полномочий, кроме лишения свободы, ему запретили занимать руководящие должности в правоохранительных органах в течение двух лет и лишили звания капитана, пишет «Новая газета». Как сообщает ТАСС, Ефремов заключил досудебное соглашение со следствием, поэтому его дело было выделено в отдельное производство. В ходе судебного процесса обвиняемый признал вину и заявил о раскаянии. Обвинение просило для него лишение свободы на пять лет.

Ефремова взяли под стражу в зале суда: до вынесения приговора он находился под домашним арестом.

Напомним, уголовное дело о пытках в ярославской колонии № 1 возбудили летом 2018 года после того, как «Новая газета» и «Общественный вердикт» опубликовали видеозапись, на которой сотрудники ФСИН избивают заключённого Евгения Макарова. В общей сложности по делу о пытках Макарова проходят 14 сотрудников колонии, которые находятся в СИЗО. Под домашним арестом находятся двое руководителей колонии, в частности бывший начальник учреждения Дмитрий Николаев.