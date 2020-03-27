В Ярославле отделение детской больницы закрыли на карантин из-за врача, которая вернулась из Австрии и пошла на работу

В Ярославле отделение пульмонологии детской больницы № 1 закрыли на карантин после того, как заведующая Ирина Ашерова не самоизолировалась после возвращения из Австрии и пошла на работу, со ссылкой на источники в больнице пишет 76.ru. Отмечается, что из-за карантина в отделении прекращён плановый приём пациентов на 14 дней, в случае экстренной госпитализации детей будут отвозить в другую больницу.

По данным издания, 61-летняя Ашерова находилась в Австрии вместе со своим мужем; первое тестирование на коронавирус показало у неё отрицательный результат, а тест мужа отправили на дополнительную проверку в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирск. Сейчас мужчина находится в инфекционной больнице. Сама Ашерова заявила, что они с мужем «абсолютно здоровы».

«То, что моих коллег и пациентов больницы будут теперь тоже проверять, — это дикость российская. Зачем так делать, если я и мои родственники абсолютно здоровы?» — сказала женщина.

По официальным данным, в Ярославской области зафиксирован один случай заражения COVID-19.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой: женщина вернулась из Испании и неделю ходила на работу вместо карантина. Санникова стала первой пациенткой в регионе, у которой диагностировали коронавирус.

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