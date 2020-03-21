Главный инфекционист Ставрополья съездила втайне от руководства в Испанию, а после вышла на работу. Её госпитализировали с подозрением на коронавирус

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова скрыла от руководства свою поездку в Испанию, а вернувшись в Россию, вышла на работу в ведомство и вела лекции для студентов Ставропольского государственного медицинского университета. Как пишет РБК, 17 марта женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Издание ссылается на рапорт регионального отдела по борьбе с коррупцией и хищениями бюджетных средств УЭБ и ПК ГУ МВД России, в котором сказано, что с 6 по 9 марта Санникова посетила Испанию, проигнорировав приказ университета о том, что сотрудники должны уведомлять руководство о зарубежных поездках, включая частные.

«Не соблюдая карантин, специалист вышла на работу. Профессор преподавала группе из 13 иностранных студентов и контактировала с 11 работниками кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии. В данный момент все изолированы», — говорится в документе.

В отношении женщины полиция проводит проверку по двум статьям: «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей».

Как пишет Baza, первый экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат. 19 марта губернатор Ставрополья Владимир Владимиров написал в своём Instagram, что первая госпитализированная с подозрением на COVID-19 является врачом и она находится в реанимации.

По данным Znak.com, 20 марта во время пресс-конференции в Минздраве Ставропольского края сообщили, что женщина находится в состоянии средней тяжести, «ей не требуется дополнительное жизнеобеспечение и искусственная вентиляция лёгких». Медики дают хорошие прогнозы.

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