В выходные в Нижнем Тагиле похолодает до минус 16 градусов

В ближайшие выходные в Нижнем Тагиле похолодает до минус 16 градусов. Уже завтра, 27 ноября, на улице будет минус 11–12 градусов в дневное время (по ощущениям — минус 14 градусов). Ожидается снег. К воскресенью столбики термометров опустятся до минус 13 градусов днём и до минус 15–16 градусов ночью. Ветер будет дуть преимущественно северо-восточный и юго-западный.

На крайнем севере Свердловской области прогнозируется похолодание в ночное время до минус 18 градусов. Ветер на территории региона ожидается неустойчивый, слабый. Уральский гидрометцентр предупреждает жителей о снежных осадках и гололедице на дорогах и тротуарах.