Общество

В выходные синоптики обещают жителям Нижнего Тагила солнечную погоду

03.12.2020 13:01
В выходные синоптики обещают жителям Нижнего Тагила солнечную погоду

В ближайшие выходные жителей Нижнего Тагила ждёт солнечная и не слишком морозная погода. По прогнозам синоптиков, днём на улице будет холодать только до минус 911 градусов (по ощущениям будет 1516 градусов ниже нуля). В ночное время столбики термометров опустятся до минус 1415 градусов. Ветер ожидается преимущественно западный и юго-западный. 

В горах и низинах Свердловской области по ночам будет холодать до минус 2225 градусов. На севере региона даже в дневное время ожидается до минус 13 градусов. Уральский гидрометцентр обещает жителям бесснежные выходные и неустойчивый слабый ветер.

Фото: yandex.ru/images
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