В выходные синоптики обещают жителям Нижнего Тагила солнечную погоду

В ближайшие выходные жителей Нижнего Тагила ждёт солнечная и не слишком морозная погода. По прогнозам синоптиков, днём на улице будет холодать только до минус 9–11 градусов (по ощущениям будет 15–16 градусов ниже нуля). В ночное время столбики термометров опустятся до минус 14–15 градусов. Ветер ожидается преимущественно западный и юго-западный.

В горах и низинах Свердловской области по ночам будет холодать до минус 22–25 градусов. На севере региона даже в дневное время ожидается до минус 13 градусов. Уральский гидрометцентр обещает жителям бесснежные выходные и неустойчивый слабый ветер.