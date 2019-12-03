В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами

В Воронежской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Запорожья в Ростов-на-Дону. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД, пострадали 13 человек.

«Водитель, управляя автобусом MAN, совершил опрокидывание на проезжей части дороги. В результате ДТП два пассажира госпитализированы, ещё 11 пассажиров получили телесные повреждения и осматриваются в больнице», — рассказал собеседник издания.

Напомним, это уже третья подобная авария за неделю. Так, 3 декабря в Белгороде перевернулся автобус, перевозивший 30 пассажиров, а 1 декабря произошла трагедия в Забайкалье — при падении автобуса с моста в реку Куэнга погибли 19 человек. После ДТП власти региона объявили траур.