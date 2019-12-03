Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами, есть пострадавшие

Автобус с 30 пассажирами опрокинулся в кювет в пригороде Белгорода, со ссылкой на информированный источник пишет «Интерфакс».

По словам собеседника, ДТП с рейсовым автобусом, ехавшим из села в Старый Оскол, произошло у села Преображенка. Источник отметил, что, по предварительным данным, в аварии есть пострадавшие.

Напомним, 1 декабря при падении автобуса, перевозившего пассажиров по маршруту Сретенск — Чита в Забайкалье, с моста в реку Куэнга погибли 19 человек. После ДТП власти региона объявили траур.