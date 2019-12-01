В Забайкалье упал с моста автобус с пассажирами, погибли десять человек (ВИДЕО)

В Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста в реку Куэнга. По информации ГИБДД погибли 10 человек.

«В Сретенском районе произошло падение рейсового автобуса Сретенск — Чита с моста в реку Куэнга. По предварительной информации, семь человек тяжело пострадали. На месте работают пять бригад скорой медицинской помощи», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы.

По предварительным данным ГИБДД, у транспортного средства лопнуло колесо.

Телеграм-канал Mash сообщает о четверых погибших, среди которых один ребёнок. Всего в автобусе из Сретенска в Читу ехали 43 пассажира. Спасателям удалось извлечь из транспортного средства 12 человек, 31 ещё находятся внутри, живы ли они — неизвестно.

UPD: Число жертв выросло до 20 человек, среди них двое детей.