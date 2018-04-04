В Волоколамске полиция нагрянула к одному из активистов, выступающих против «Ядрово»

В Волоколамске сотрудники полиции пришли с обысками в торговые центры «Рим» и «Колизей», принадлежащие Андрею Жданову, который активно участвует во всех митингах против скандального полигона «Ядрово», пишет Znak.com.

По словам местных жителей, Жданов и его соратники уверены, что силовики с помощью давления на бизнес пытаются уменьшить активность горожан.

Ранее, 2 апреля, в Москве на 15 суток был арестован организатор митинга против полигона «Ядрово» Артём Любимов. В отношении мужчины был составлен административный протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». По словам адвоката Любимова, поводом для возбуждения дела стало то, что активист не предоставил сотруднику полиции свой паспорт по первому требованию.

Напомним, жители Волоколамска уже несколько месяцев требуют закрыть полигон бытовых отходов «Ядрово» из-за удушающего запаха, вызывающего проблемы со здоровьем. 21 марта на полигоне произошёл мощный выброс свалочного газа, после которого около 150 человек обратились за медицинской помощью. Роспотребнадзор утверждает, что концентрации загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено. СКР и прокуратура начали проверку по факту сообщений об отравлении людей в Волоколамске.