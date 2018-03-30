Минздрав Подмосковья не усмотрел вреда для жителей Волоколамска из-за свалки «Ядрово»

Первый замминистра здравоохранения Подмосковья Владимир Ющук заявил, что запах от свалки в «Ядрово» под Волоколамском не влияет на здоровье местных жителей, пишет «Интерфакс».

Он отметил, что «в запахе нет ничего приятного», но для того, чтобы зафиксировать отравление и угрозу здоровью, объявить необходимость вывоза жителей из города, хотя бы у одного обратившегося к врачам должны быть одновременно зафиксированы такие симптомы, как слезотечение и бронхорея, а пока ни у кого оба этих симптома не выявлены.

«Неблагоприятная окружающая среда имеет ряд характеристик. В частности, воздух — должно быть определённое превышение, которое вызовет отравление. Здесь нет таких данных, чтобы сказать, что условия становятся неблагоприятными. Понимаю, что вы хотите услышать от меня другие вещи. Но официальные данные наблюдений, заключения экспертиз не говорят о том, что мы с этим сталкиваемся», — сказал первый замминистра.

Ющук заявил, что сам долгое время жил вблизи одного из свалочных полигонов, там же выросли его дети.

Отвечая на вопрос об увеличении количества обращений, он сказал, что роста обращений по хроническим заболеваниям в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года не выявлено, по некоторым заболеваниям фиксируется даже снижение обращений. Ющук отметил, что неприятный запах может влиять на рецепторы полости рта, но это не говорит об отравлении или возобновлении хронической болезни, кроме того, в весенне-зимний период в любом случае болезни обостряются.

Он призвал обращаться к врачам людей, у которых отмечается раздражение слизистых, слезотечение, на которое жалуются многие жители Волоколамска.

Накануне власти после стихийного митинга жителей Волоколамска пообещали ввести в районе режим чрезвычайной ситуации, который, однако, до сих пор не введён — в муниципалитете действует режим повышенной готовности. В МЧС не увидели для ввода ЧС оснований.