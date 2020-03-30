В Вологодской области ввели полную самоизоляцию

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил во время оперативного совещания в региональном правительстве, что в области вводится режим полной самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса, пишет «Интерфакс».

Глава региона подчеркнул, что режим полной самоизоляции вводится на территории всех муниципальных образований, в том числе крупных городов — Вологды и Череповца.

«В текущей ситуации это поможет нам уберечь себя и близких от распространения инфекции», — сказал Кувшинников.

По его словам, в ближайшие сутки в регионе будет разработан порядок контроля соблюдения режима самоизоляции жителями и организациями.

Глава Вологодчины также отметил, что в регионе 12 пациентов с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция», ещё у двух пациентов этот диагноз уже подтверждён московским референс-центром.

Жёсткий режим самоизоляции был введён в Москве и Подмосковье, также их примеру последовали Мурманская и Калининградская области.

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