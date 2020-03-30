В Калининградской области ввели режим самоизоляции

В Калининградской области вводится режим самоизоляции, обязательный для всех граждан, со ссылкой на заявление губернатора региона Антона Алиханова пишет РБК-Калининград.

Мера начнёт действовать с полуночи 31 марта, предполагаемое окончание срока действия ограничений — 5 апреля, однако его могут продлить. В период изоляции жителям области запрещено покидать дома, кроме как для того, чтобы пойти на работу, в ближайший продуктовый магазин или аптеку, а также вынести мусор и выгулять домашних животных. За соблюдением этих требований будут следить сотрудники МВД, Росгвардии, Роспотребнадзора и местной администрации.

Подобные меры уже ввели в Москве, Подмосковье и Мурманской области, также ограничили передвижение граждан в Чечне.

По данным оперативного штаба, число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 302 человека в 35 регионах, общее число зарегистрированных случаев коронавируса в России составило 1836 человек.

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