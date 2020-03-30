За последние сутки в России зарегистрировали 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах, сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших выросло до 1836 человек.

Большинство новых заразившихся — в Москве (212 случаев). Ещё 15 случаев зафиксировано в Республике Коми, восемь — в Санкт-Петербурге, семь — в Подмосковье, пять — в Республике Бурятия. Кроме того, за последние сутки один человек с коронавирусом умер, всего от заболевания скончались девять человек.

В 18 регионах России 32 больных с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии, сообщил «Интерфаксу» глава Минздрава Михаил Мурашко. По словам министра, за первые 13 недель 2020 года показатели общей смертности находятся ниже прошлогодних, даже с учётом заболеваемости и смертности от внебольничных пневмоний.

«По сравнению с предыдущим годом показатели смертности ниже почти на 9%. Мы имеем ежесуточный контроль по внебольничным пневмониям», — сказал Мурашко.

При этом по внебольничным пневмониям некоронавирусной этиологии введён такой же режим контроля и сопровождения, добавил он. По его словам, Минздрав готов после подписания постановления правительства ввести в эксплуатацию новую информационную систему по контролю за пациентами, находящимися как в лёгком, так и в среднем и тяжёлом состоянии.

«24 региона уже апробировали систему, она рабочая», — сказал министр.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».