Главврач инфекционной больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов с коронавирусом

За истекшие сутки в больнице № 40 в Коммунарке умерли два пациента, заражённые коронавирусом, — жертвам вируса 69 и 80 лет, у одной из погибших тест на коронавирус показал отрицательный результат, написал в Facebook главврач больницы Денис Проценко.

По его словам, сейчас в больнице находятся 348 человек, у 175 из них диагностирована пневмония. Коронавирус возможен у 193 пациентов, в том числе у 78 диагноз подтверждён, ещё у 115 вероятно заражение коронавирусом. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 19 человек, пятеро подключены к аппаратам вентиляции лёгких, у четверых из них диагностирован коронавирус.

За сутки в больницу поступило 28 больных, выписались восемь.

На 29 марта в Москве сообщалось о 1014 выявленных случаях заражения коронавирусом, в том числе шести летальных исходов. Всего по России на воскресенье было подтверждено 1534 случая заражения. Представитель столичного штаба по борьбе с коронавирусом сообщал, что около 15% тяжелобольных пациентов с COVID-19 в городе моложе 40 лет и на эту возрастную категорию приходится почти 40% пациентов на ИВЛ.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».