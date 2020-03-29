За минувшие сутки в России выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, на территории РФ на сегодняшний день подтверждено 1 534 случаев заболевания. Число жертв COVID-19 увеличилось до восьми.

По данным портала стопкоронавирус.рф в Свердловской области за сутки не выявлено новых случаев заболевания. Общее количество зарегистрированных случаев COVID-19 в регионе по-прежнему составляет 24. 28 марта из больницы Екатеринбурга выписали первую выздоровевшую пациентку.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».