В Верхней Салде будут судить лжесотрудника ФСБ за незаконное ношение оружия

В Верхнесалднинском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя Игоря Буканова по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия). Как раннее рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, успешную спецоперацию по задержанию лжесиловика в звании подполковника провели сыщики ФСБ совместно с сотрудниками ГИБДД в районе 50-го км автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда.

«При осмотре салона личного кроссовера, на котором передвигался гражданин, представители МВД обнаружили боевой пистолет Макарова с арсеналом патронов калибра 9 мм. Кроме того, у мужчины было изъято поддельное удостоверение ветерана Федеральной службы безопасности. На вопросы, откуда документ, его владелец ответил оперуполномоченным, что якобы приобрёл корочку пять лет назад через всемирную паутину в надежде использовать при посещении аптек и других социальных учреждений для получения скидок. А ствол он нашёл в лесном массиве, но сдать криминальную находку в райотдел не успел. Подобные “шалости” по действующему законодательству караются лишением свободы на период до пяти лет», — отметил Валерий Горелых.

Первое слушание назначено на 26 апреля.