В Вене в канун Дня Победы вандалы облили краской памятник советским солдатам

Неизвестные вандалы в канун Дня Победы осквернили памятник советским солдатам-освободителям на площади Шварценбергплац в Вене, пишет ТАСС.

Постамент перед монументом был залит красной краской. Это уже второй акт вандализма в отношении монумента за две недели. Ранее, 25 апреля, вандалы заливали фасад памятника чёрной краской. Затем австрийские коммунальные службы очистили памятник. В полиции Австрии уже пообещали в ближайшее время устранить краску с памятника и привести его в надлежащее состояние.

В начале апреля полиция австрийской столицы установила две камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности и предотвращения актов вандализма в отношении памятника. 26 апреля Министерство внутренних дел Австрии сообщило о том, что камеры наружного видеонаблюдения начали работать, отмечал посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Монумент советским солдатам на площади Шварценбергплац в центре австрийской столицы неоднократно подвергался осквернению вандалами, неизвестные всегда заливали его фасад краской. Посольство России каждый раз направляло в МИД Австрии ноту протеста с требованием принять срочные меры по устранению нанесённого ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц, а также недопущению подобных инцидентов впредь.