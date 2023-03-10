В управлении образования мэрии Нижнего Тагила прокомментировали инцидент с избиением педагогом учеников в школе № 58

В Нижнем Тагиле молодого учителя ОБЖ, ударившего во время урока двух пятиклассников в школе № 58, отстранили от работы до окончания проверок, которые организовали МВД и СК. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на управление образования мэрии. Сам педагог признался, что таким образом попытался наладить дисциплину, и отметил, что физического насилия в отношении несовершеннолетних не было.

Напомним, инцидент произошёл вчера, 9 марта, в школе № 58 во время урока ОБЖ у пятиклассников. Молодой учитель Алексей Лихачёв ударил одного мальчика ладонью по лицу, а второго — палкой по ногам. Кто-то из присутствующих на уроке ребят успел снять происходящее на видео и отправить в социальные сети.

По информации мэрии, о вчерашнем инциденте директору школы № 58 доложили накануне вечером, отправив видеозапись. Директор сразу организовала экстренное совещание с участием родителей. На нём обсудили все причины и детали происшествия. Перед родителями и детьми извинились за поведение молодого педагога. По словам родителей, конфликт урегулировали. Претензий к учителю ОБЖ они больше не высказывали. Более того, просили удалить видеозапись из некоторых пабликов в соцсетях.

Уточняется, что Алексей Лихачёв работает учителем ОБЖ и физкультуры в общеобразовательной школе № 58 с августа 2022 года. Имеет высшее педагогическое образование. За время работы жалоб и нареканий в его адрес не поступало. Он активно участвовал с детьми в спортивных и патриотических соревнованиях и мероприятиях.