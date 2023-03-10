В школе № 58 Нижнего Тагила молодой учитель во время урока ударил двух мальчиков (ВИДЕО)

Накануне, 9 марта, в общеобразовательной школе № 58 Нижнего Тагила молодой учитель ОБЖ Алексей Лихачёв во время урока ударил одного пятиклассника ладонью по лицу, а второго — палкой по ногам. Видеозапись «воспитательного» момента попала в городские паблики.

В соцсетях под этим видео тагильчане активно обсуждают ситуацию и делятся мнениями.

«Учитель на самом деле хороший, раньше преподавал у нас в школе № 21. Очень добрый, позитивный. Помогал мне и ребятам с проектом, а то, что написано, преувеличено и приукрашено, я бы сказал. Ведь даже на видео видно, что особо физической силы он к детям не применял. Да и плюс он спортсмен и знает, что где попало нельзя применять физическую силу. А то, что он назвал там "чепушилой", — это вообще фигня полная. Вы бы слышали, как эти дети друг друга называют, так я не знаю, что бы вы тогда делали», — пишет один из комментаторов под ником Mukhammad-Ali Husanov.

Реакции людей разделились. Кто-то из подписчиков сообщества встал на сторону молодого педагога, а кто-то защищает учеников.

«Уважаемые подписчики, родители и коллеги, данный педагог, будучи студентом, проходил практику в нашем лагере в должности воспитателя отряда. Алексей Эдуардович — отзывчивый молодой человек, активно принимал участие в мероприятиях лагеря. К сожалению, из-за его "мягкотелости" некоторые дети пытались его вывести из себя, но мы на месте решали проблемы с такими детьми при участии родителей. Очень жаль, что из-за такой повёрнутой против учителя ситуации наши образовательные организации теряют молодых педагогов. Скоро в школах некому работать будет. Я не оправдываю педагога, но очень жаль, что так происходит. Видно, что в классе нет дисциплины, а всё это от вседозволенности, предоставленной нынешним детям... Желаю всем педагогам набираться терпения в таких ситуациях», — комментирует ситуацию Андрей Шубин.

«Мы в шоке от происходящего! Вы только посмотрите, что позволяет себе учитель! Мы очень опасаемся, что он после этого останется безнаказанным, и ещё хуже, если и дальше продолжит так работать с детьми! Таких, как он, на пушечный выстрел нельзя к детям подпускать», — пишет родитель одного из учащихся.

Родители учеников готовятся писать заявление в полицию. Как сообщили E1.RU, сегодня инспекторы ПДН посетят школу № 58 и разберутся в ситуации. Сейчас информация о публикации в СМИ зарегистрирована в отделе полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское». В пресс-службе СУ СК России по Свердловской области сообщили, что следственный отдел по Тагилстроевскому району города проверит информацию об инциденте, в котором учитель применил силу к нескольким несовершеннолетним.

«В ходе проверки принимаются меры к опросу пострадавших детей, возможных очевидцев и представителей школы, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью школьников, истребуется интересующая следствие документация. Выполняются иные процессуальные действия, по итогам которых указанному инциденту будет дана объективная правовая оценка», — рассказали в ведомстве.

Журналисту АН «Между строк» в школе № 58 не стали уточнять подробности и от комментариев отказались.