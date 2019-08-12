В Ульяновске десять человек избили росгвардейцев

В Ульяновске следственные органы возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») по факту нападения десяти человек на сотрудников Росгвардии, сообщается на сайте областного СУ СК.

Инцидент произошёл вечером 9 августа в одном из дворов микрорайона Верхняя терраса. Росгвардейцы проводили административный арест молодого человека. В это время в конфликт с силовиками вступили более десяти человек. Началась драка, в результате которой нацгвардейцы получили телесные повреждения. Кроме того, говорится в сообщении СКР, нападавшие пытались завладеть табельным оружием сотрудников Росгвардии. В результате силовики вынуждены были выстрелить в воздух.

В настоящее время подозреваемые в нападении задержаны, ведётся следствие.