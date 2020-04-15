В УГМУ разработали программу для обучения врачей работе с коронавирусом

В Уральском государственном медицинском университете разработали дистанционный курс для врачей о борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской области.

Курс «Инфекция, вызванная новым вариантом коронавируса SARS-CoV-2: тактика врачей первичного звена» прошли 549 ординаторов УГМУ, поступили заявки от врачей из Екатеринбурга, Ивделя, Карпинска и Нижней Туры, а также от 200 медиков из Бухарского государственного медицинского института Узбекистана. Курс повышения квалификации включает информацию о медикаментозной профилактике новой инфекции, о мерах по её нераспространению в больницах, о рациональном использовании средств индивидуальной защиты.

Разработкой программы занимались доктора медицинских наук: проректор по непрерывному медицинскому образованию и региональному развитию, завкафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии УГМУ Алебай Сабитов, профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП Вячеслав Кузьмин, а также профессор кафедры фтизиатрии, пульмонологии и торакальной хирургии Игорь Лещенко и исполняющий обязанности заведующего кафедрой эпидемиологии, социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы Анна Косова.

К настоящему моменту в России коронавирус официально подтверждён у 24,5 тысячи человек. Президент Владимир Путин объявил нерабочий режим в стране до 30 апреля. В регионах введены режимы самоизоляции, гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением неотложных поводов.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».