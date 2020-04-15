В России за сутки выявили 3388 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране 24,5 тысячи заболевших

По состоянию на утро 15 апреля в России подтверждены 24490 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки число заболевших выросло на 3388 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки умерли 28 человек, у которых был обнаружен коронавирус. С момента начала эпидемии COVID-19 в России умерли 198 человек. Всего выздоровели 1986 человек (+292 человека за сутки).

В Свердловской области на сегодня 105 человек заразилось, за сутки выявлено 12 новых заболевших. Из больниц выписано 44 человека. По данным Znak.com, новые случаи подтвердились у жителей Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Полевского, Серова, Белоярского и у сотрудника медико-санитарной части в Заречном.

Из 65 пациентов состояние семерых пациентов врачи оценивают как тяжёлое (двое находятся на аппарате ИВЛ), девять человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».