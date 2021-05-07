В Туркмении ветеранов обязали сдать деньги на собственные подарки к 9 Мая

В Туркмении ветеранов Великой Отечественной войны заставляют сдавать деньги на собственные подарки к 9 Мая, которые будет вручать сам президент Гурбангулы Бердымухамедов, пишет «Радио Свобода»*.

Журналисты сообщили, что ветеранов войны и тыла не в первый раз обязали сдать деньги. В 2020 году, по данным издания, лебапским ветеранам пришлось заплатить по 1000 манатов — 21 249 рублей. Кроме того, им пришлось ходить по инстанциям для оформления необходимых бумаг по социальному обеспечению. В 2020 году ветеранам вручили юбилейную медаль в честь 75-летия Победы.

Дети и внуки пенсионеров жаловались в администрацию, но не получили официальных комментариев по этой ситуации. Неназванные источники издания уверены, что подарки ветеранам не оправдывают размер собранных средств. По неподтверждённой информации, половину от суммы подарка власти тратят на собственные нужды.

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