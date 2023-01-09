В трамваях Нижнего Тагила появился бесплатный Wi-Fi

По Нижнему Тагилу начали курсировать новые трамваи модели 71-412, оборудованные бесплатным доступом в интернет через Wi-Fi. Эта удобная функция появилась в вагонах под номерами 408, 407, 406, 405, 403 и 402, сообщается на официальном сайте МУП «Тагильский трамвай». Для подключения к беспроводному интернету нужно выбрать сеть Tagiltram и пройти авторизацию.

Напомним, что Нижний Тагил получил субсидии из федерального бюджета на строительство и ремонт трамвайной сети на ближайшие три года. В 2023 году на выделенные деньги будут закуплены новые вагоны, построены 4,8 км трамвайных путей в Алтайском микрорайоне (Ленинградский проспект, улицы Автомобилистов, Алтайская, Юности), а также отремонтированы 28,6 км путей на Ленинградском проспекте, проспектах Мира и Ленина, улицах Фрунзе и Островского. Кроме того, в Нижнем Тагиле временно сократили количество рейсов на маршрутах № 3, 10, 12 и 15. Такие меры были приняты в связи с высокой заболеваемостью ОРЗ среди водителей и кондукторов. С 1 января стоимость проезда в трамвае выросла до 24 рублей.

В муниципальном предприятии напоминают, что увидеть местоположение ближайшего курсирующего трамвая можно с помощью сервиса «Трамвай на карте» на сайте или в мобильном приложении для ОС Android.