В Нижнем Тагиле трамваи будут ходить реже из-за болезни водителей и кондукторов

В Нижнем Тагиле временно сократится количество рейсов трамваев под номерами 3, 10, 12 и 15. Вынужденные меры были приняты предприятием в связи с высоким количеством заболеваемости ОРЗ среди водителей и кондукторов, сообщается на официальном сайте МУП «Тагильский трамвай»

«Не будут выполняться некоторые рейсы до выхода достаточного количества указанного персонала с больничных листов. По 1-2 вагона может быть снято, как правило, с наиболее частоходящих маршрутов в зависимости от количества болеющих водителей и кондукторов в конкретный день. Руководство приносит извинения за доставленные неудобства», — уточнили в организации.

В муниципальном предприятии напоминают, что увидеть местоположение ближайшего курсирующего трамвая можно с помощью сервиса «Трамвай на карте» на сайте или в мобильном приложении для ОС Android. Для уточнения актуальной информации тагильчан просят обращаться к диспетчеру по телефону: +7 (3435) 37-91-66.