Нижний Тагил получит финансирование на строительство и ремонт трамвайной сети

Нижний Тагил получит субсидии из федерального бюджета на развитие инфраструктуры городского наземного электрического транспорта в ближайшие три года. Об этом говорится в официальном документе Минтранса РФ, который опубликован в паблике общественного движения «Тагильский трамвай».

Как следует из документа, правительство РФ приняло решение о выделении в 2023–2025 годах субсидий регионам на развитие инфраструктурных проектов, связанных с городским наземным электрическим транспортом. Более конкретную информацию об изменениях, которые коснутся города в ближайшие годы, общественники получили от областных властей.

В 2023 году на выделенные средства будут закуплены новые трамвайные вагоны, построены 4,8 км трамвайных путей в Алтайском микрорайоне (Ленинградский проспект, улицы Автомобилистов, Алтайская, Юности), а также отремонтированы 28,6 км путей на Ленинградском проспекте, проспектах Мира и Ленина, улицах Фрунзе и Островского.

Напомним, в рамках национального проекта «Экология» Нижнему Тагилу было выделено 830 млн рублей на покупку городского электротранспорта. Восемь новых вагонов планируется поставить городу уже в этом году, ещё четыре — в следующем. Первый из обещанных трамваев поступил в депо «Новая Кушва» Нижнего Тагила вчера, 12 октября.