В трагедии в пермском хостеле, где обварились люди, обвинили коммунальщиков

В пермском хостеле «Карамель», где в январе в кипятке обварились люди, проверки проводились реже, поскольку коммунальщики занизили класс опасности трубопровода, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

«Занижение соответствующего класса опасности привело к отсутствию плановых проверок контролирующих органов, необеспечению его безопасной эксплуатации», — объяснили в прокуратуре.

Там пояснили, что трубопроводу был присвоен IV класс опасности и, соответственно, проверять его можно было не чаще одного раза в три года. В действительности же, по мнению прокурора, объект относится к III классу опасности. Прокуратура Прикамья пытается обязать ООО «Пермская сетевая компания» изменить класс опасности — соответствующий иск направлен в суд 19 февраля. Собеседник Ura.ru в краевой прокуратуре пояснил, что в случае удовлетворения данного иска могут быть приняты решения о привлечении лиц, допустивших нарушение, к ответственности. В пресс-службе ООО «Пермская сетевая компания» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Напомним, трагедия в хостеле «Карамель» произошла утром 20 января: подвал, в котором находился мини-отель, залило кипятком из-за прорыва трубы на теплоносителе. В результате погибли пять человек, в том числе один ребёнок, ещё трое получили ожоги и были госпитализированы.