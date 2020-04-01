В Татарстане ввели спецпропуска по СМС для выхода из дома

В Татарстане утверждён регламент получения спецпропусков для граждан во время режима самоизоляции из-за коронавируса, со ссылкой на пресс-службу президента республики пишет ТАСС.

«Для получения пропуска жителям необходимо отправить бесплатное СМС-сообщение на номер 2590 со словом РЕГИСТРАЦИЯ и указать свои фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта, а также адрес фактического места проживания. После этого пользователю пришлют код регистрации, его нужно отправить на тот же номер с указанием слова ЦЕЛЬ и, соответственно, целью выхода из дома. После этого на телефон придёт код разрешения со сроком действия пропуска», — рассказала руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Спецпропуска будут необходимы для посещения суда, доставки детей в образовательную организацию, посещения больницы или ветеринарной клиники, участия в похоронах, получения или восстановления паспорта, поездки на дачу, посещения почты или банка, доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости больным родственникам, оказания им помощи.

Для покупки продуктов в ближайшем магазине, выгула домашних животных, выноса мусора или обращения за экстренной медпомощью такие пропуска не понадобятся.

Накануне, 31 марта, в сети появлялись сайты covid19.tatarstan.ru и covid19.akbars.ru, на которых была описана схема получения спецпропусков в Татарстане. Власти заявляли, что это ещё не окончательно утверждённые регламенты, после чего сайты перестали открываться.

По данным на вечер 31 марта, режим самоизоляции был введён в 64 регионах России, в Краснодарском крае и Чечне был введён карантин. Неделя с 30 марта по 3 апреля включительно объявлена в России нерабочей. Власти страны попросили граждан в течение этих дней оставаться дома. Отменены все спортивные, культурные и развлекательные мероприятия.

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