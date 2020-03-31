В Татарстане ввели систему пропусков-кодов для выхода из дома и посещения работы

В Татарстане, где вслед за Москвой и Подмосковьем ввели режим самоизоляции из-за коронавируса, для выхода из дома и посещения работы жителям необходимо получать специальные пропуска-коды, пишет Znak.com.

Для получения пропуска на выход из дома нужно зарегистрироваться в специальном сервисе, указав паспортные данные и адрес проживания, в ответ на обращение граждане получат SMS с уникальным кодом регистрации места самоизоляции.

«Данный код позволит идентифицировать вас и ваше место проживания (пребывания) на период введённого в Татарстане режима самоизоляции», — говорится на сайте covid19.tatarstan.ru.

Для посещения работы в условиях карантина жителям Татарстана нужно также получить уникальный код проверки места работы — в этом случае гражданам тоже придётся пройти регистрацию через специальный сервис, а полученный код определяет место работы гражданина и маршрут от места проживания до места работы.

«Если вам нужно покинуть место проживания (пребывания) в разрешённых случаях, отправьте на номер 2590 сообщение с текстом "Выход". В ответ на сообщение вы получите код, действующий в течение 60 минут. Это значит, что покидать место самоизоляции можно не более чем на час. В это время человек должен находиться в радиусе не более 1 км от дома. При этом один житель республики может получить в сутки не более двух разрешений на выход из места самоизоляции», — поясняют власти.

Сотрудники полиции в общественных местах могут запросить у жителей республики код регистрации места самоизоляции и места работы, после чего сопоставить его с их фактическим местоположением. В случае, если гражданин безосновательно покинул место самоизоляции или находится на улице более часа (или в радиусе более 1 км от дома), он будет привлечён к административной ответственности. На сегодня в Татарстане 14 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом

По данным на утро 31 марта, режим самоизоляции был введён в 29 регионах России, неделя с 30 марта по 3 апреля включительно объявлена нерабочей. Власти страны попросили граждан в течение этих дней оставаться дома. Отменены все спортивные, культурные и развлекательные мероприятия.

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