В Татарстане поймали мужчину, который изнасиловал и убил 25 старушек

В Казани предъявили обвинение 38-летнему местному жителю, насиловавшему и убивавшему старушек. Он нападал на одиноких бабушек в возрасте от 75 до 90 лет, проживающих в хрущёвках, пишет «Московский комсомолец».

Мужчина рассказал следователям о 25 жертвах. Он утверждает, что главным мотивом преступления было ограбление, так как он голодал и жил на улице.

«Жертв выбирал случайно. Кого у подъезда встречал, кого возле магазина. Потом до дома провожал. Иногда они звали сами, иногда напрашивался к ним. Представлялся сотрудником управляющей компании или чистильщиком вентиляционной шахты. А дальше накидывал провод со стороны спины — и всё. Держал до тех пор, пока не уснёт, не подохнет», — рассказывает обвиняемый.

В течение 10 лет правоохранительным органам не удавалось поймать маньяка. В декабре 2020 года его задержали благодаря генетической экспертизе.