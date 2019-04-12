В Татарстане ГИБДД оштрафовала женщину, управлявшую машиной с младенцем на руках (ВИДЕО)

В Татарстане ГИБДД привлекла к ответственности 28-летнюю женщину, которая нарушила сразу несколько статей КоАП и управляла автомобилем с грудным ребёнком на руках, со ссылкой на МВД республики пишет «Интерфакс».

По данным региональных СМИ, речь идёт о матери четырёх детей из Набережных Челнов.

«Водитель, которая выложила в сеть видео с младенцем, привлечена к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей, за управление транспортным средством, не пристегнувшись ремнём безопасности, за управление транспортным средством с установленными стёклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, и отсутствие страхового полиса», — отметили в ГИБДД.

По данным полиции, за последние три года она 20 раз привлекалась к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе за нарушение правил перевозки детей. При этом нарушительница утверждает, что правила дорожного движения она знает и у её ребёнка имеется детское автокресло.