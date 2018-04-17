В Таиланде суд оправдал Рыбку и Лесли по делу о незаконной трудовой деятельности

Суд Паттайи оправдал Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич), Алекса Лесли (Александра Кириллова) и ещё шестерых граждан России и Белоруссии по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности, со ссылкой на Саттхапхона Сийотха пишет РИА Новости.

Он отметил, что они по-прежнему подлежат депортации, но не могут покинуть Таиланд, потому что в их отношении идёт следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы. По словам юриста, по этому делу Рыбке, Лесли и остальным задержанным грозят длительные сроки заключения.

Напомним, полиция Таиланда задержала Рыбку, Лесли и ещё восемь граждан России и Белоруссии 26 февраля за незаконное проведение секс-тренинга. Это произошло в одном из отелей Паттайи. Позже двоих задержанных депортировали.

В апреле Провинциальный суд города Паттайи предъявил задержанным обвинения в организации преступного сообщества и в предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы. Суд также избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в полицию Таиланда поступило заявление с обвинением в изнасиловании в адрес одного из задержанных. Остальных подозревают в том, что они были сообщниками.

В России против Лесли и Рыбки подал иск бизнесмен Олег Дерипаска, обвинивший их в распространении информации о его частной жизни без согласия, после того как Фонд борьбы с коррупцией политика Алексея Навального опубликовал расследование о «неформальных связях» Дерипаски с вице-премьером Сергеем Приходько.