В Таиланде задержаны Алекс Лесли и Настя Рыбка

Скандальные видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка, задержаны в Таиланде за незаконное проведение секс-тренинга, со ссылкой на источник в правоохранительных органах курортной Паттайи пишет ТАСС.

По его словам, россияне были взяты под стражу на острове Лан и позднее доставлены в Паттайю, расположенную всего в нескольких километрах.

«Все задержанные сейчас в следственном изоляторе, ожидают суда, где им официально предъявят обвинения», — рассказал собеседник агентства.

Кириллов, вероятнее всего, будет обвинён в незаконной трудовой деятельности в Таиланде. Местное законодательство предусматривает наказание за данный проступок в виде лишения свободы до двух лет и/или штрафа в размере до 100 тысяч батов (более $3 тысяч). Как правило, местные власти ограничиваются штрафом и депортацией, предполагающей временный запрет на посещение Таиланда.

Ранее сообщалось, что полиция Таиланда задержала десять россиян, незаконно проводивших секс-тренинг на таиландском курорте. Как пишет газета The Nation, правоохранители в ходе рейда в одном из местных отелей обнаружили более 43 туристов из России, ставших участниками секс-тренинга стоимостью примерно 20 тысяч батов (около $625). Полицейские опросили и отпустили участников тренинга, однако задержали 10 человек, выступавших его организаторами, их имена не называются. The Nation пишет, что одному из задержанных предъявлено обвинение в нарушении миграционного законодательства Таиланда, ещё трое обвиняются в незаконном проникновении на территорию королевства, остальные — в нелегальной трудовой деятельности без оформления разрешения на работу.

Напомним, 9 февраля бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд иск против Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова в связи с размещением в соцсетях материалов, касающихся личной жизни предпринимателя, без его согласия. Речь идёт о частных фотографиях, на которых изображён Дерипаска, а также аудиозаписях его разговоров, сделанных тайно, что раскрыло детали его частной жизни. Предприниматель утверждает, что не давал согласия на разглашение персональной информации.