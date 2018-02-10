Роскомнадзор внёс расследование Навального о Дерипаске и Приходько в реестр запрещённой информации

Роскомнадзор внёс в реестр ресурсов, содержащих запрещённую к распространению информацию, расследование политика Алексея Навального о «неформальных переговорах» бизнесмена Олега Дерипаски и зампредседателя правительства Сергея Приходько, сообщил в Twitter сотрудник ФБК Георгий Албуров.

«"Суд" включил в "реестр запрещённой информации" не только новости про расследование, но и сам текст Навального про расследование и наше видео, у которого уже 2,5 миллиона просмотров», — подчеркнул Албуров.

Отмечается, что решение о внесении в реестр принял Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края по делу № 2–572/2018. Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отметил, что на сайте Усть-Лабинского районного суда решение не опубликовано. Он подчеркнул, что решения по гражданским делам вступают в силу только через месяц после их принятия.

Ранее Навальный опубликовал расследование о «неформальных переговорах» Дерипаски и Приходько на яхте бизнесмена у берегов Норвегии. ФБК выяснил это, проанализировав публикации в Instagram Насти Рыбки, которая была с ними на яхте, и в её книге «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха». Навальный назвал взяткой прогулку Приходько на яхте Дерипаски.

Дерипаска написал в Instagram, что заявления Навального не имеют отношения к действительности, «являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации». Он добавил, что будет защищать свои интересы в суде.

Приходько назвал расследование Навального попыткой провокации. По его словам, политик смешал «всё возможное и невозможное — от моего друга до американского президента Трампа и неизвестного мне лично Манафорта».