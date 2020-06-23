В Свердловскую область отправили очередной груз с 600 тоннами ядерных отходов из Германии

Днём 22 июня грузовой состав с 600 тоннами радиоактивных отходов отправился из Германии в Россию, сообщает экологическая общественная организация «Экозащита». Грузовой состав из 12 вагонов стартовал из немецкого города Гронау в земле Северный Рейн — Вестфалия, где расположен завод Urenco по обогащению урана.

Отходы, образующиеся при обогащении урана при производстве топлива для АЭС, отправили на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске. Точная дата прибытия состава в Россию не уточняется. Помимо этого, по данным экологов, часть контейнеров с отходами отправили на грузовиках в Амстердам, где их погрузят на судно «Михаил Дудин», которое в начале июля прибудет в порт Усть-Луга под Петербургом.

Поставки урановых отходов из Германии в Россию возобновились в 2019 году после десятилетнего перерыва. «Гринпис» сообщал, что компания Urenco планирует в 2019–2022 годах отправить в Россию 12 тысяч тонн ядерных отходов. По данным «Экозащиты», в июне 2020 года власти Нидерландов разрешили поставлять через свои порты урановые отходы в Россию. Помимо Urenco, такое разрешение получило предприятие Orano во Франции. С начала 2020 года, по оценке «Экозащиты», в Россию завезли свыше трёх тысяч тонн ядерных отходов, последний груз с 600 тоннами отходов доставили из Германии 15 июня.

Российские законы запрещают ввозить в страну из-за рубежа ядерные отходы для хранения или захоронения, в то же время этом допускается импорт ядерных материалов для дообогащения с последующим возвратом иностранному поставщику. По данным «Гринписа», вторичные отходы после дообогащения ядерных материалов из-за рубежа всё-таки оставались в России. «Экозащита» сообщает, что до 98% от объёма ввезённых отходов остаётся в России навсегда.