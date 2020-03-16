В Свердловскую область доставят ещё 600 тонн урановых «хвостов»

В Ленинградскую область 16 марта на судне «Михаил Дудин» привезут контейнеры с немецкого уранообогатительного предприятия Urenco, сообщает Greenpeace.

Судно вышло из Амстердама и отправляется в российский порт Усть-Луга, который находится в Ленинградской области. После этого потребуется ещё несколько дней, чтобы доставить «хвосты» на предприятие Росатома в Новоуральск, где уран будут дообогащать. На переработку «хвостов» потребуется минимум 50 лет.

«Это первая в этом году транспортировка, с мая прошлого года "хвосты" привозили десять раз: каждые три недели. Перерыв в начале года, возможно, связан с тем, что из-за протестов "Росатом" переносил пункт прибытия из порта Петербурга в Усть-Лугу», — объяснил эксперт российского отделения Greenpeace Рашид Алимов.

Против транспортировки выступали как активисты Greenpeace и граждане Евросоюза, так и жители Новоуральска. Полиция города завела административные дела в отношении трёх пенсионеров, которые вышли на пикеты против ввоза урановых «хвостов».

В 2019 году в Россию уже ввезли 6 тысяч тонн ядерных отходов из Германии, их обогащают на предприятиях в Новоуральске и Ангарске.