В Европе активисты попытались блокировать отправку в Свердловскую область 13 новых вагонов с урановыми «хвостами»

Компания Urenco 4 мая отправила из Германии в Новоуральск 13 вагонов с урановыми «хвостами» (гексафторидом урана), пишет Znak.com.

По данным группы «Экозащита!», транспортировка была ненадолго заблокирована активистами в Мюнстере. Акции протеста также проходили в Бургштайнфурте и Нордвальде.

По данным «Экозащиты!», всего с начала 2020 года в Россию отправлено около 2 тысяч тонн «хвостов», пандемия коронавируса никак не помешала данной транспортировке.

Экологи подчёркивают, что урановые «хвосты» — это радиоактивные и токсичные отходы, которые возникают в процессе обогащения урана. Однако в «Ростатоме» и компании «Твэл» опровергают эти утверждения: в частности, в «Твэл» настаивают, что урановые «хвосты» — это обеднённый гексафторид урана, остающийся после его обогащения, который является вторичным ресурсом ядерного топлива и источником фтора, «широко используемого не только в атомной, но и в химической и фармацевтической промышленности»; он является ураном «ядерной чистоты», все примеси уже извлечены из него.

«Поэтому ввозимый обеднённый гексафторид урана дообогащают на российских предприятиях и он экспортируется в Германию и другие страны. Оставшийся обеднённый уран переводится в безопасную твёрдую оксидную форму и остаётся на складе для последующего использования в качестве ядерного топлива для реакторов на быстрых нейтронах», — отмечают в компании «Твэл».

В «Экозащите!» же считают объяснения официальных властей формальностями.

«Атомная промышленность утверждает, что это не ввоз отходов, а высокотехнологичная услуга. На практике в результате этого процесса до 98% от объёма ввезённых отходов остаётся в России, лишь мизерная часть отправляется обратно в дообогащённой форме», — парируют экологи.

В пресс-службе УЭХК ранее заявляли, что само предприятие не имеет никакого отношения к утилизации радиоактивных отходов, и напомнили, что, согласно действующему законодательству, их ввоз на территорию России невозможен.

Ранее завоз «хвостов» на Урал вызвал протесты — в Екатеринбурге по этому поводу проходил пикет. Кроме того, в ноябре прошлого года экоактивисты провели митинг в немецком городе Гронау у завода по обогащению урана компании Urenco.