В Германии прошёл митинг против экспорта ядерных отходов в Свердловскую область

В немецком городе Гронау у завода по обогащению урана компании Urenco экоактивисты провели акцию протеста против возобновления экспорта урановых «хвостов» в Россию, пишет Deutsche Welle. В выходные на митинг против отправки поезда с ураном в Россию вышли полсотни активистов. У входа на предприятие они растянули гигантский плакат с надписью на русском «Россия — не полигон для урановых хвостов из Германии», а на земле расставили жёлтые бочки со знаком «радиоактивная опасность». Посетителям акции также раздавали маленькие бочонки с таким же символом и надписью «ядерные отходы из Гронау», в которых оказались конфеты.

«Это абсолютный скандал, немецкое атомное предприятие должно утилизировать свои отходы в Германии. Они вывозят их в Россию и попросту не интересуются тем, что с ними будет дальше. Это безответственно», — заявил представитель экологического движения Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen Маттиас Айкхофф.

Российские экологические активисты, приехавшие на митинг, заявили, что отходы в России свалят под открытым небом, как это уже делали ранее.

«Отходы хранятся в контейнерах под открытым небом, в старых отчетах Ростехнадзора было указано, что есть угроза разгерметизации контейнеров, они подвержены коррозии», — сказал представитель «Экозащиты» Владимир Сливяк.

Представитель Greenpeace Рашид Алимов добавил, что «запасы видны на картах Google на снимках из космоса: в Ангарске, Северске, Новоуральске и Зеленогорске».

Напомним, об отправке в Свердловскую область урановых «хвостов» стало известно в октябре из заявления Greenpeace, представители которого опубликовали скан письма из министерства экономики, инноваций, оцифровки и энергетики земли Северный Рейн — Вестфалия. По данным немецких федеральных властей, с мая по октябрь 2019 года из Гронау на АО «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК, входит в госкорпорацию «Росатом») в Новоуральске (Свердловская область) уже было отправлено шесть железнодорожных составов по 600 тонн (50 контейнеров), то есть около 3,6 тысячи тонн урановых «хвостов». Всего с 2019 по 2022 год планируется отправить в Россию 12 тысяч тонн (более тысячи контейнеров, или примерно 20 железнодорожных составов) урановых «хвостов».