В Свердловской области начали сбор подписей против поставки урановых «хвостов» из Европы

На сайте Change.org появилась петиция с требованием остановить поставки побочного продукта обогащения урана при производстве топлива для атомных электростанций (так называемых урановых «хвостов») из Германии в Россию, в частности в Новоуральск.

Автор петиции Екатерина Никитина-Келлер просит «не устраивать токсичную свалку из наших городов» из-за высокой заболеваемости онкологией в Свердловской области. На данный момент под петицией оставили подписи 608 человек.

На прошлой неделе Greenpeace сообщил о возобновлении импорта урановых «хвостов» из Евросоюза в Россию. Экологи опубликовали скан письма из Министерства экономики, инноваций, оцифровки и энергетики земли Северный Рейн — Вестфалия (Германия), подписанного представителем ведомства Зигфридом Уве Берендтом. По данным немецких федеральных властей, с мая по октябрь 2019 года из Гронау на принадлежащее «Росатому» АО «Уральский электрохимический комбинат» в Новоуральске уже было отправлено шесть железнодорожных составов по 600 тонн (50 контейнеров), то есть около 3,6 тысячи тонн урановых «хвостов». Всего же с 2019 по 2022 год планируется отправить в Россию 12 тысяч тонн (более тысячи контейнеров, или примерно 20 железнодорожных составов) урановых «хвостов», отмечали по этому поводу в российском бюро Greenpeace.

В пресс-службе УЭХК заявили, что само предприятие не имеет никакого отношения к утилизации радиоактивных отходов, и напомнили, что, согласно действующему законодательству, их ввоз на территорию России невозможен. В дочерней структуре корпорации «Росатом» «Техснабэкспорт», отвечающей за исполнение контрактов с зарубежными партнёрами, заявили, что информация Greenpeace о ввозе радиоактивных отходов из Германии «абсолютно не соответствует действительности». Однако тот момент, что часть «хвостов» всё-таки остаётся в России, в компании отрицать не стали.