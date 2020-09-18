В Свердловскую область из Европы отправили предпоследнюю партию урановых «хвостов»

16 сентября из Амстердама вышло судно «Михаил Дудин» с очередным грузом урановых «хвостов», cначала они прибудут в Усть-Лугу в Ленинградской области, а оттуда по железной дороге их отправят в Новоуральск, сообщили в российском Greenpeace. Это предпоследний рейс по текущему контракту «Росатома» с европейской компанией Urenco, пишет издание It's My City.

«Атомщики постоянно повторяют аргумент о том, что не захоранивают, а перерабатывают урановые "хвосты". Однако нет никаких данных о том, что полученный после обогащения уран природного качества действительно возвращается в Германию. Кроме того, отходы такой "переработки" в любом случае остаются в России», — пишет представитель Greenpeace Рашид Алимов.

Конечный пункт урановых «хвостов» — Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске, где отходы складируют в контейнерах под открытым небом.

По информации немецких федеральных властей, с мая по октябрь 2019 года из города Гронау на АО «Уральский электрохимический комбинат» (входит в госкорпорацию «Росатом») в Новоуральске было отправлено шесть железнодорожных составов по 600 тонн (50 контейнеров) с урановыми «хвостами». Всего же с 2019 по 2022 год планируется отправить в Россию 12 тысяч тонн (более тысячи контейнеров, или примерно 20 железнодорожных составов) урановых «хвостов», считают в российском бюро Greenpeace. По подсчётам представителей группы «Экозащита», всего с начала 2020 года в Россию ввезено более 3,5 тысячи тонн.

Завоз «хвостов» на Урал вызвал протесты — в Екатеринбурге по этому поводу проходили пикеты. Кроме того, в ноябре 2019 года экоактивисты провели митинг в немецком городе Гронау у завода по обогащению урана компании Urenco.