В Свердловской области закрыли уголовное дело о мошенничестве экс-директора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина 

Верхнесалдинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями. Экс-директору назначен судебный штраф в размере 80 тысяч рублей, сообщает портал 66.ru.

Напомним, в августе 2020 года стало известно, что МВД по Свердловской области возбудило против Михаила Воеводина уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже дело переквалифицировали на злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

В сентябре 2020 года корпорация «ВСМПО-Ависма» подала иск к бывшему генеральному директору Воеводину о взыскании с него 4 млрд рублей. В декабре стороны заключили мировое соглашение, согласно которому экс-директор обязался выплатить корпорации почти 1,7 млрд рублей.