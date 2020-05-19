В Свердловской области зафиксировано 138 новых случаев COVID-19. 4 заражённых — в Нижнем Тагиле

На территории Свердловской области подтверждено 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Вирус обнаружен у жителей Екатеринбурга (+90), Нижнего Тагила (+4), Артёмовского, Артинского городского округа, Ачитского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Ирбита, Камышлова и Камышловского района, Первоуральска, Режевского городского округа, Серова и Среднеуральска. Всего в области на сегодняшний день 2999 заболевших.

В России за последние сутки выявлено 9263 новых случая коронавируса в 83 регионах страны. Всего в России 299 941 заболевший.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».