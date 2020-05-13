В Свердловской области за сутки выявлено 135 случаев заражения коронавирусом. 3 из них — в Нижнем Тагиле

В Свердловской области за сутки подтвердилось 135 случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.

Новые заболевшие зафиксированы в Екатеринбурге, Алапаевске, Асбесте, Верхней Пышме, Верхотурье (26 новых случаев), Ирбите, Камышлове, Красноуфимске, Кушве, Нижнем Тагиле (+3), Нижней Салде, Новой Ляле, Новоуральске, Первоуральске, Реже, Ревде, Тугулыме, также диагнозы подтвердились у жителей, приехавших из других регионов. За всё время в регионе подтвердилось 2298 случаев коронавируса.

В России за последние сутки зарегистрировано 10 028 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах, накануне прирост составил 10 899 человек. Общее количество заразившихся достигло 242 271, Россия находится на втором месте (после США) по числу заболевших COVID-19.

Умерли за последние сутки 96 человек, общее число погибших достигло 2212. Выздоровел 4491 человек, за всё время — 48 003.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».