В Свердловской области за первые 6 месяцев 2022 года погибли 62 ребёнка

В Свердловской области за первое полугодие 2022 года погибли 62 ребёнка. Об этом заявил уполномоченный по правам детей в Свердловской области Игорь Мороков во время своего выступления на конференции в пресс-центре «ТАСС-Урал». Также детский омбудсмен отметил, что за 2022 год к нему поступило более 3,4 тысячи обращений.

«Мы идём в пределах 2020 года. За полгода было 62 трагедии», — сказал Игорь Мороков.

По его словам, основными причинами трагедий в отношении несовершеннолетних стали ДТП, пожары, преступность и суициды. Мороков уточнил, что от несчастного случая в прошлом году погиб 151 ребёнок, что на 30 детей больше, чем годом ранее. Кроме того, в 2021 году детьми было совершено 36 самоубийств и более 300 попыток суицида, а в сравнении с 2020-м число трагедий в 2021 году выросло на 25%.