В Свердловской области выявлено 248 новых случаев заражения коронавирусом. В Нижнем Тагиле заболели 27 человек

На территории Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 248 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+118), Алапаевска, Артёмовского, Асбеста, Арамильского городского округа, Байкаловского района, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила (+27), Новой Ляли, Полевского, Режа, Серова, Шалинского городского округа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 18 981.

«Состояние 157 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 154 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 70 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 856. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписан 451 человек, общее число выписанных достигло 13 816», — рассказали в штабе.

Также зарегистрировано 7 случаев смерти больных коронавирусом, общее число случаев — 220.

В России за последние сутки выявлено 5811 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 154 летальных исхода, полностью выздоровели 8444 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 800 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 046 летальных исходов, выздоровели 588 774 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».