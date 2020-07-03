В Свердловской области выявлено 227 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле заболели 7 человек

На территории Свердловской области зафиксировано 227 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+161), Арамильского городского округа, Асбеста, Берёзовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Карпинска, Краснотурьинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Кушвы, Кировграда, Среднеуральска, Камышловского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила (+7), Серова, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов. Всего в регионе зарегистрировано 13 499 случаев новой коронавирусной инфекции.

«Состояние 141 госпитализированного оценивается как тяжёлое, 110 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 592. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 199 человек. Всего уральские врачи вылечили 7936 пациентов», — рассказали в штабе.

Кроме того, зафиксировано 7 случаев смерти больных коронавирусом, общее число случаев — 114.

В России за последние сутки выявлено 6718 новых случаев коронавируса в 84 регионах, 32,5% не имели клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировано 176 летальных исходов, полностью выздоровели 8915 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 667 883 случая COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9859 летальных исходов, выздоровели 437 893 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».