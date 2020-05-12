В Свердловской области выявлено 211 новых случаев заражения коронавирусом. 11 из них — в Нижнем Тагиле

В Свердловской области лабораторно подтверждено ещё 211 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по противодействию COVID-19.

Вирус выявлен у жителей Екатеринбурга (+147, за счёт внутрисемейного распространения вируса), Бисерти, Красноуфимска, Артёмовского, Полевского, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Каменска-Уральского, Первоуральска, Ревды, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Кировграда, Новой Ляли, Пышминского городского округа, Североуральска, Тавды, Верхотурья (+19), Камышлова, Ирбита. В статистику включены также три случая заболевания жителей других регионов России. Всего, таким образом, на Среднем Урале зарегистрировано 2163 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В России за последние сутки зарегистрировано 10 899 новых случаев заболевания коронавирусом в 83 регионах (накануне прирост составил 11 656 человек). Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243.

ТАСС сообщает, что Россия обошла Испанию и вышла на второе место в мире по числу официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода с 12 мая, однако губернаторы смогут принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений в своих регионах. В Свердловской области особый режим продлён до 18 мая.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».