Губернатор Куйвашев подписал указ о продлении карантина до 18 мая

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении особого режима в регионе до 18 мая, сообщается на сайте главы региона.

Отмечается, что под особым режимом понимается обязательная самоизоляции для жителей старше 65 лет, также речь идёт об обязательном ношении масок в общественных местах и общественном транспорте. Кроме того, граждане, которые передвигаются по городу на работу, обязаны иметь при себе справку от работодателя, а билеты на межмуниципальные маршруты можно будет приобрести только по паспорту.

Куйвашев заявил, что власти будут отслеживать динамику по распространению коронавируса. По его словам, через неделю будет принято решение о продлении или смягчении ограничительных мер.

Режим повышенной готовности в регионе действует с 18 марта, изначально он вводился на одну неделю, после срок особого режима продлевался.

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