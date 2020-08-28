В Свердловской области выявлен 121 новый случай коронавируса. 13 заболевших — в Нижнем Тагиле

В городах Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+61), Арамильского городского округа, Артёмовского, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Кушвы, Каменского района, Качканара, Среднеуральска, Ирбита, Нижнего Тагила (+13), Полевского, Пышминского городского округа, Североуральска. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 24 960.

«Состояние 84 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 78 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 40 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 256. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 57 человек. Общее число выписанных достигло 19 801. Зарегистрировано 6 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 441», — отметили в оперштабе.

В России за последние сутки выявлено 4829 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 110 летальных исходов, полностью выздоровело 5905 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 980 405 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 914 летальных исходов, выздоровело 798 466 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».